Aksaray'da Teleskoplarla Ay Gözlemi Yapıldı

Aksaray Belediyesi öncülüğünde Astronomi Öğretmen Seminerleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanında teleskoplarla Ay ve Mars gözlemi etkinliği yapıldı.15 Temmuz Milli İrade Meydanında her yaştan gökbilim meraklıları kurulan teleskoplarla ayın hareketlerini gözlemledi. Etkinliğe, Astronomi ve Uzay Bilimleri dalında Türkiye'nin önde gelen astronomlarından olan Prof. Dr. Ethem Derman ile birlikte her yaştan astronomi tutkunu ve gökbilim meraklıları katıldı.Prof. Dr. Ethem Derman, uzayın bilinmeyen yönlerini anlatırken Türkiye'de son yıllarda gök bilimi konusunda son derece ciddi çalışmaların yapıldığı söyledi. Prof. Dr. Derman, uzay boşluğunda ülkemizin kendine ait uydusu olduğu gibi yeni uydu yapımı ve uzay üssü konusunda önemli adımlar atıldığını aktardı. Prof. Dr. Ethem Derman, uzayda her zaman yeni keşif yapmanın mümkün olduğunu söylerken kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, etkinliği hazırlayan akademisyenlere teşekkür etti. Ardından gözlem yapmayı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Gözlem yapmak üzere meydanda bekleyen vatandaşlar, kurulan teleskoplarla göz yüzünün derinlerini ve ayı gözlemlediler. - AKSARAY