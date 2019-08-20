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Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAKSARAY - Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 23:12
Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Ortaköy Yolu Boyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Kamil Y. idaresindeki 68 T 0199 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelen Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY 350 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. ile ticari taksi sürücüsü Kamil Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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