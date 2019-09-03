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Aksaray'da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da poşet yüklü tırın traktöre arkadan çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

03.09.2019 17:09 Aksaray'da tır traktöre çarptı: 2 yaralı
Aksaray'da poşet yüklü tırın traktöre arkadan çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mehmet G. idaresindeki 31 F 4979 plakalı tır, önünde seyreden Faik K. (19) yönetimindeki 68 DL 455 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Faik K. ile traktörde bulunan Bayram K. (62) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet G.'nin sollamaya çıktığı sırada kendisini bir aracın sıkıştırdığını ve traktöre çarptığını söylediği iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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