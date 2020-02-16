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Aksaray'da trafik ekipleri olumsuzluğa geçit vermiyor

Aksaray'da şehir merkezi ve işlek caddelerde görev alarak uygulamalar yapan trafik ekipleri kentte olumsuzluğa geçit vermiyor.

16.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:08Aksaray'da trafik ekipleri olumsuzluğa geçit vermiyor
'da şehir merkezi ve işlek caddelerde görev alarak uygulamalar yapan trafik ekipleri kentte olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray'da şehir içinde belirli noktalarda uygulamalar yapan trafik ekipleri kentte trafik yönünden olumsuzluklara geçit vermiyor. Özellikle kentin en işlek caddelerinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, hemen her araç sürücüsünü durdurarak geniş çaplı inceleme ve araştırma yapıyor. Durdurulan otomobiller sorgudan geçiriliyor, ehliyet ve ruhsatlar kontrol edilerek sürücüler alkol kontrolünden geçiriliyor ve duruma göre otomobillerde arama yapılıyor. Özellikle akşam saatlerinde başlayan uygulamalar gece yarısına kadar ekiplerin değişimi ile aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Hiçbir olumsuzluğa geçit veremeyen trafik ekipleri gece yarısından sonra da caddelerce ve sokaklarda devriye atarak trafik kontrolünü sağlıyor. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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