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Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı

Aksaray'daki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

16.10.2019 12:08Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı
Aksaray'daki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zekayi Çetin (47) idaresindeki 68 FS 551 plakalı otomobil Hacılar Harmanı Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.
Kazada sürücü Çetin ile birlikte otomobildeki eşi Yasemin Çetin (47) ve Anşa Ekmen (64) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Diğer kazada ise Hasan Tav idaresindeki motosiklet Yavuz Sultan Selim Mahallesinde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Tav ile eşi Meryem Tav (37) yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hacılar, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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