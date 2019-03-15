Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaynak: AA

Aksaray'da otomobilin ağaca çarpması sonucu, biri Çin'in Ankara Büyükelçiliği çalışanı iki kişi yaralandı.Orhan Atik (51) idaresindeki 06 KC 987 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun bahçesindeki ağaca çarptı.Kazada sürücü Atik ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Yue Zhao (67) yaralandı.Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Araçtakilerin, Ankara'dan Nevşehir'de bir davaya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.