Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray
'da iki çekici tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Selim
Yeşil idaresindeki 21 GS 381 plakalı çekici tır Aksaray- Adana
kara yolunda kendisiyle aynı yönde giden Yaşar Çağlayan
'ın kullandığı 68 DV 935 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet önce dinlenme tesisinde park halinde bulunan 47 PJ 015 plakalı çekici tıra çarptı.
Kaza 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kamyonet sürücüsü Yaşar Çağlayan
ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Dağ
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerin yaptığı çalışma ile kamyonetten çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Adana, Çağlayan, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA