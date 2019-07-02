02.07.2019 17:35
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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray

Aksaray'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. (23) idaresindeki 06 AEZ 421 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Z.U. (58) yönetimindeki 71 FK 334 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan N.T. (46) ve B.T. (26) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın bagaj bölümünde bulunan Alman kurdu köpek ise AFAD ekiplerince araçtan çıkartılarak Aksaray Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. - AKSARAY
Kaynak: İHA
Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

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