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Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralıAKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

18.10.2019 22:44
Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Ergün G. yönetimindeki 68 ED 372 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi kavşağında tali yoldan çıkan Ahmet K. idaresindeki 06 EC 1630 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Aydın T. ve Harun H. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Sultanhanı, Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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