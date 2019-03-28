Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray
'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali Aldırmaz (39) yönetimindeki 68 ES 135 plakalı kamyonet, Pınar Mahallesi Bediüzzaman
Caddesi 4001 sokak kavşağında Kemal Çetinkaya
(33)'ın kullandığı 68 BK 614 plakalı tır ile çarpıştı.
Kamyonet sürücüsü Aldırmaz ile aynı araçta bulunan Halit (21), Ömer (23) ile Sercan Dabanlı (19) ve Cafer Bayram (36) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Pınar Mahallesi, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA