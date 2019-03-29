Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray
'da ambulansla, otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut Özel (34) idaresindeki 34 ABB 635 plakalı otomobil E-90 kara yolu Nevşehir
kavşağında Ramazan Özdemir
(61) idaresindeki 68 KU 305 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan diyaliz hastası Hatice
Sarısakal (70), hasta yakını Hörü Dölek (44), sağlık memuru Adem Ateş (36) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Ramazan Özdemir, Nevşehir, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA