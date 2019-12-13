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Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı

Aksaray'da minibüsün emniyet şeridinde yolcu alan başka bir minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

13.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:08Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı
'da minibüsün emniyet şeridinde yolcu alan başka bir minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Yılmaz Budak (58) idaresindeki 34 PM 3138 plakalı minibüs, Aksaray- kara yolunun 10. kilometresinde, emniyet şeridinde yolcu alan Selahattin Mutlu (48) kontrolündeki 68 D 0039 minibüse arkadan çarptı.
Kazada sürücü Budak ile minibüslerdeki Murat Mutlu (23), Mustafa Akyön (38), Yılmaz Ay (50), Kiraz (66) ve Ali (75) Altınkaynak, Fatma Baysal (39) ve Emine Oruç (41) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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