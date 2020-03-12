Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti
Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın ettiAKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.
12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:29
Aksaray 'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti
AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Bu nedenle terminalde yoğunluk oluştu. Yolcu otobüslerinde bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.
Memleketine dönmek için terminale gelen Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hivan Dinç, terminalde çok büyük kargaşanın olduğunu bir an önce memleketline gitmek istediğini söyledi. Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Erdoğan ise eğitime ara verildiği için memleketi İstanbul'a gittiğini ifade etti.
AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Bu nedenle terminalde yoğunluk oluştu. Yolcu otobüslerinde bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.
Memleketine dönmek için terminale gelen Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hivan Dinç, terminalde çok büyük kargaşanın olduğunu bir an önce memleketline gitmek istediğini söyledi. Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Erdoğan ise eğitime ara verildiği için memleketi İstanbul'a gittiğini ifade etti.
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Kaynak: DHA
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