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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 105 gram sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

07.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:33 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 105 gram sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray - Adana kara yolunda bir otomobile gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 68 plakalı otomobili takibe aldı. Aksaray il sınırlarında takibe başlayan NSM ekipleri şehir girişinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü S.A. (20) ve yolcu olarak bulunan Y.Y. (20) ile B.S. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı. Daha sonra otomobilde narkotik madde arama köpeği Bixi ile yapılan aramada 105 gram sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 3 şüpheliden Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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