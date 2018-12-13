Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:00



13 Aralık 2018 Perşembe 14:00

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali İhsan U. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.Şahıs, ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Evde yapılan aramada 5 ayrı poşet ve kutu içerisinde daralı ağırlığı toplam 1 kilo 893 gram olan kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu extacy hap, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ali İhsan U. tutuklandı.