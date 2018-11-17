Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:29



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:29

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaAKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 35 gram eroin maddesinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında 5 şahsı tespit etti. Yusuf Ç. (28), Rıdvan Ö. (23), Fatih B. (30), Mustafa Cengiz D. (24), Gafur K. isimli şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel takip başlatan NSM ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Ortaköy ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 35 gram eroin maddesi ele geçirilirken, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Ç. ve Fatih B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı