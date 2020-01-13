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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya'dan Aksaray'a otomobille uyuşturucu sevkıyatı yaparken yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:53Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
'dan 'a otomobille uyuşturucu sevkıyatı yaparken yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın Konya'dan Aksaray'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 68 plakalı otomobili Konya'dan takibe aldı. Otomobilin Aksaray'a girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, otomobili Aksaray–Konya karayolunun 2. kilometresinde durdurarak içinde bulunan sürücü Orhan Ş. (30) ve yanında bulunan Filiz Y'yi (39) gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde ve telefonlarında yapılan incelemelerde şahıslarla birlikte hareket ettiği ve uyuşturucu ticaretinin içinde bulunduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Barbaros S. (45) de ikametine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 23.49 gram eroin maddesi ve 1.05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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