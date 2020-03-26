Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

26.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:24
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C. (34) ve Ö.K'nin (33) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Aksaray-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, gizli bölmelere saklanmış 5 bin uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç, yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç, yakalandı! İşte verilen ceza
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Haberler
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak Haberler
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye’den kaç göçmen Yunanistan’a gitti? Haberler
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti?
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Haberler
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
WhatsApp’taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı Haberler
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haber 13:43: KIRKLARELİ Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest - Haber 13:43: İstanbul'da polisten "koronavirüs dolandırıcılığı" uyarısı - Haber 13:43: İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi - Haber 13:42: Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:42: WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler