Aksaray'da Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

AKSARAY'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan Ali İhsan U. (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen Ali İhsan U.'nun evine dün operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 893 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan bin 305 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali İhsan U., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Aksaray
13 Aralık 2018 Perşembe 14:19