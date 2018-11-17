Aksaray'da Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Ortaköy
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf Ç. (28), Rıdvan Ö. (23), Fatih
B. (30), Mustafa C. D. (24) ve Gafur K. (28) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 35 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf Ç. ve Fatih B. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- Aksaray
Uyuşturucu Ticareti,Aksaray
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:17