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Aksaray'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis, otomobil ve şüphelilerin kaldığı ikamette yaptığı aramada uyuşturucu ve 2 adet ateşli silah ele geçirdi.

18.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:11
Aksaray'da uyuşturucu ve silah operasyonu
Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis, otomobil ve şüphelilerin kaldığı ikamette yaptığı aramada uyuşturucu ve 2 adet ateşli silah ele geçirdi.

Operasyon Aksaray - Konya karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın silahlı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri isimleri belirlenen 2 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile operasyon için düğmeye bastı. Aksaray Konya Karayolunda otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda durdurulan otomobilde bulunan sürücü Devrim A. (25) yanında bulunan İsa A. (43) gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirilirken, kaldıkları ikamette yapılan aramada ise 30 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kurusıkı tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, 3. Sayfa

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