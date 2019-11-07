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Aksaray'da velilerden tepki çeken eylem: Otizmli çocukları yuhaladılar

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu

07.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:04

Aksaray'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.

Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıkıp otizimli çocukları ve ailelerini yuhaladı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi.

Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıkarken yaşanan bu olay, her kesimin tepkisine neden oldu.

'BU NASIL BİR KANDIRMACA?'

Otizmli bir öğrencinin velisi ise yaşananlara isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim almasını protesto eden velilere ilişkin bir açıklama yayınladı. Dernek, duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) ise şu açıklamayı yaptı:

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptır hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirtirken birçok kullanıcı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşananlara el atması için bakanlığın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek taleplerini iletti.

"AHLAK VE EĞİTİM SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Ünlü ekonomist Emre Alkın da yaşananları eleştirerek, "Otistik çocukların yuhalanması olayı, sefaletin çaresizliğine tıkadığımız kulaklar, ahlak ve eğitim seviyemizin düştüğü yeri açıkça göstermektedir. Her seçimden sonra "şimdi sıra ekonomide" diye açıklama yapan kanaat liderleri bir oturup düşünsün.

Aksaray'da velilerden tepki çeken eylem: Otizmli çocukları yuhaladılar

Aksaray, Güncel


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