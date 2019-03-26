Aksaray'da Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın 2

Aksaray
'da yalıtım malzemesi deposunda yangın
Aksaray'da seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.
Aksaray- Adana
karayolunun 7'nci kilometresindeki seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor. Ekibler özellikle alevlerin, yandaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.
Aksaray, Güncel
Kaynak: DHA