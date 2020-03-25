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Aksaray'da yaralı flamingoya tedavi

Aksaray'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince bulunan yaralı flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

25.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:50
Aksaray'da yaralı flamingoya tedavi
Aksaray 'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince bulunan yaralı flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyündeki 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için köye giden ekipler, muhtarlığın bahçesinde yaralı flamingoyu gördü.
Ekipler, kanadından yaralandığı için uçamayan flamingonun durumunu Sarıyahşi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sarıyahşi, Aksaray, Güncel

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