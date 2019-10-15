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Aksaray'da yasa dışı bahis operasyonu

Aksaray'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

15.10.2019 10:20Aksaray'da yasa dışı bahis operasyonu
Aksaray'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, "Yasa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve narkotik uygulaması" kapsamında 45 personelin katılımıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda iş yeri, metruk bina, park yeri ve araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 4 oyun makinesine el konulurken, 564 lira para ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 7 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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