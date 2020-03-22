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Aksaray'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı

Aksaray'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.

22.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:40
Aksaray 'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı
AKSARAY - İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.
65 yaş üstü yaşlı ve kronik hastaların dışarı çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, gelen ihbarlar üzerine de yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar teşekkür ederken, yaşlı ve kronik hasta olan Hacı Ali Özyön (63), "Uygulamayı çok güzel buldum. Vatandaşa, millete hayırlı uğurlu olsun. Demek ki devlet isterse, vatandaşta bu işe katkı sağlarsa ne güzel olur. Ben 63 yaşındayım. 12 yıllık şeker hastasıyım, 4 yıldır da kalp hastasıyım. Ekiplere telefon ettim sağ olsunlar geldiler, ihtiyacımı gördüler. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Aksaray’da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı

Kaynak: İHA

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Aksaray'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Aksaray, Polis, Yerel

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