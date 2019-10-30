Haberler » Güncel » Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

30.10.2019 16:09Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı ve yakın zamanda trafiğe açılan Kurtuluş Kavşağı başta olmak üzere kentin bazı noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yenilediklerini söyledi.
Başta okul önleri olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerine "Önce Yaya" ikonunun yerleştirildiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:
"Yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sürücülerimizin daha dikkatli olması için yaya geçidi çizgilerinin bulunduğu noktalara "Önce Yaya" ikonu yerleştiriyoruz. Trafikte yaptığımız bu düzenlemelerin sürücülerimiz için farkındalık oluşturacağını ve oluşabilecek kazaların önüne geçileceğini umuyorum."

Atatürk Bulvarı, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 40 kilo veren diyetisyen, yaşam tarzıyla da hastalarına örnek oldu
18:23 GSB ile YÖK arasında iş birliği protokolü - YÖK Başkanı Saraç
18:22 Abbas, Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı ile görüştü
18:22 Milli futbolcu Kahveci'ye asker selamı
18:20 Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek
18:20 Meclisten ortak bildiri: "ABD'den kabul edilen iki tasarıyı esefle kınıyor, reddediyoruz"
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı
30.10.2019 18:25:58