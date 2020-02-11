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Aksaray'da yem karma makinesine düşen genç ağır yaralandı

Aksaray'da büyükbaş hayvanlarına yem hazırlarken karma makinesine düşen genç ağır yaralandı.

11.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:36Aksaray'da yem karma makinesine düşen genç ağır yaralandı
'da büyükbaş hayvanlarına yem hazırlarken karma makinesine düşen genç ağır yaralandı.
beldesinde ailesiyle birlikte besicilik yapan Şaban Özdil (20), büyükbaş hayvanlarına yem hazırladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesine düştü.
Özdil'in bağırması üzerine yanına gelen yakınları makineyi kapatarak genci sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Özdil'i, kopan bacağıyla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şaban Özdil'in, burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yenikent, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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