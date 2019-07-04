04.07.2019 08:17
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray

Aksaray'da, Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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