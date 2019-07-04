04.07.2019 08:55
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)

Aksaray

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.


AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

- Aksaray
Kaynak: DHA
Aksaray, Ankara, Cizre, Güncel

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