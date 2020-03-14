Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı 44 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı 44 yaralı (2)
14.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:03
Aksaray 'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı 44 yaralı (2)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı 44 yaralı
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