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Aksaray'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 44 kişi yaralandı

Aksaray'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 44 kişi yaralandı

14.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:02
Aksaray'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 44 kişi yaralandı
Aksaray 'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 44 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Kızılkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'dan Adana'ya giden Mehmet İspir idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, Cavit Kızılkaya kontrolündeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savruldu. Kazada, 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtfaiye, Aksaray, Polis, AFAD, Dünya

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