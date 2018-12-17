Aksaray'da Yüksek Verimli Sığır Irkı Yetiştirme Projesi

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Aksaray'da KOP İdaresi, Aksaray Üniversitesi ve Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde hazırlanan proje ile et ve süt verimini arttıracak proje için çalışma başlatıldı.Yenikent beldesinde Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan'a ait işletmede yapılan uygulama ile Aksaray'da ilk defa canlı embriyo uzmanlar tarafından transfer edildi.Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa kamu haricinde canlı embriyo transferinin Aksaray'da gerçekleştirildiğini söyledi.Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta çok ileri seviyede olduğunu, başlatılan bu çalışmanın hayvancılığın gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Vali Mantı, " Ülkemiz tarım ve hayvancılık ülkesi, üretimimiz artıyor. Bununla birlikte teknolojik gelişmeleri de takip ederek bunları uygulamamız lazım. Başlatılan bu uygulama ile yeni yetiştirilecek hayvanlarda et ve süt verimi konusunda ciddi gelişmeler sağlanacak. Bunun yaygınlaştırılması lazım." dedi.Aksaray'da uygulanacak proje ve Türkiye'de " Canlı Embriyo Transferi" çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Aksaray da ilk defa yapılan embriyo transferinde toplam 300 nakil hedeflediklerini söyledi.Canlı embriyo transferinin dünyada ilk defa 1965 yılında Japonya'da, Türkiye de ise 1986 yılında yapıldığını belirten Erdem, transfer çalışmalarının Türkiye'de üniversiteler ve araştırma enstitülerinde bilimsel araştırma amaçlı yapıldığını ifade etti.Yapılan konuşmaların ardından Aksaray'da ilk defa uygulanacak canlı embriyo transferi başarılı şekilde gerçekleştirildi.