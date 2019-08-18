Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aksaray'daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray'da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti.

18.08.2019 01:45 Aksaray'daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Aksaray'da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale edilmesinin ardından dükkan sahipleri eşyalarını topladı.

Yangın saat 23.45 sıralarından Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesinde bulunan 6 katlı bir iş hanının girişinde meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın binaya sirayet etti.

Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangını kontrol altına almak için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ardından kontrol altına yangın söndürüldü. Yangının müdahale altına alındığını gören giriş kat esnafı eşyalarını toplamaya başladı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:20   Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı
02:15   TEM'de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı
01:47   TEM'de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı
01:45   Aksaray'daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu
01:32   Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş sırtından bıçaklandı
01:29   Xanthos Antik Kentini tehdit eden yangın söndürüldü
01:22   İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel suyuna kapıldı: 1 kişi kayıp