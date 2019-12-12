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Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşlerden biri tutuklandı.

12.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşlerden biri tutuklandı.
Gözaltındaki eski öğretmenler Z.A. ve kocası R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmenler R.A. (33) ve eşi Z.A'nın (33) 'da bir evde olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çifti gözaltına almıştı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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