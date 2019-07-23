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Aksaray'daki fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 27'e yükseldi

Aksaray'da dün polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

23.07.2019 11:28 Aksaray'daki fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 27'e yükseldi
Aksaray'da dün polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen kadın ve erkek şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan polis, 1,5 aylık takibin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün eş zamanlı olarak çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Dünkü operasyon kapsamında 13 çeşitli olaya karışan Fatma K. (41), Hatice U. (42), Nur K. (26), Hülya Y. (31), Halide I. (53), Zeynep A. (47), Özlem Ü. (41), Güler T. (41) ile fuhşa aracılık eden Cemal Ö. (58) ile Ömer Faruk G. (29) ile kadınlarla fuhuş yapan 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun bugünkü ayağında da 3 kişinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 8 kadına 645 TL ile 2 bin 666 TL arasında idari para cezası kesilirken, zührevi hastalıklar yönünden kontrolden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kadınlarla ilişkiye giren 17 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken fuhşa aracılık ve yer temini eden Cemal Ö. ve Ömer Faruk G. Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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