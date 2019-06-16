16.06.2019 10:59
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AKSARAY'DAKİ KAVGADA MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen (51) öldürüldü, 3 kişi de yaralandı.

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen (51) öldürüldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Ramazan Yasav (41) ve Kerim Yasav (43) ile husumetli oldukları MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya sonradan dahil olan İsa Y., tüfekle Mehmet Bezgen ve yeğenine doğru ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Bezgen ve yeğeni ile darbedilen Ramazan ve Kerim Yasav, ambulanslarla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan MHP eski İlçe Başkanı Mehmet Bezgen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ve polis, hastane önünde ve olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli İsa Y. ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.AKSARAY'DAKİ KAVGADA MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA
Güzelyurt, Aksaray, MHP, Güncel

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