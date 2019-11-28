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Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

Aksaray'da kimyasal madde şüphesiyle numune alınan zarfın içindeki tozda yapılan incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı.

28.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:24Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi
'da kimyasal madde şüphesiyle numune alınan zarfın içindeki tozda yapılan incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı.
Alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerinin İlyas Köse'ye gelen zarfın içindeki tozdan aldığı numunelerin incelemesi tamamlandı.
Numunelerde herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmazken, Köse'ye ait evdeki karantina işleminin de kaldırıldığı öğrenildi.
Hamidiye Mahallesi 704'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde ikamet eden İlyas Köse, 24 Kasım'da adına gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmiş, ihbar üzerine AFAD ekipleri özel giysilerle eve girerek kimyasal madde ölçümü yapmıştı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İlyas Köse, Aksaray, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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