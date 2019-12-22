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Aksaray'daki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si hastanede öldü

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

22.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:52 Aksaray'daki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si hastanede öldü
'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aksaray- kara yolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yağız Kaan Duran (21) ile Alihan Salman (18), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Duran ve Salman'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan Mustafa Ata ve Burak Koç'un hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Yağız Kaan Duran idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpışmış, kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15) ve Burak Koç yaralanmıştı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Aksaray, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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