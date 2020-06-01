Aksaray'dan 11 ülkeye yonca ihracatı

Aksaray'da yaklaşık 200 bin dekar alanda üretimi yapılan yem bitkisi yonca, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 11 ülkeye ihraç ediliyor.

01.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:16
Aksaray'da yaklaşık 200 bin dekar alanda üretimi yapılan yem bitkisi yonca, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 11 ülkeye ihraç ediliyor.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinin Eşmekaya ve Yenikent beldelerinde ilk hasadı yapılan yonca, iç pazarın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yurt dışına da gönderiliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Aksaray'ın yonca üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.
Yılda yaklaşık 1 milyon 400 bin ton yonca ürettiklerini belirten Saklav, "Aksaray'da üretilen yoncalarımızın protein değeri çok yüksek, 20 ile 22 derece arasında. Şu anda 81 ilimizin hepsine yonca satışı yapıyoruz. Aynı zamanda 11 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 80 bin ton yonca ihracatı yapıp, 100 milyon liralık girdi sağladık ülkemize. İnşallah üretimimizi daha da artıracağız. Hedefimiz yonca üretiminde Türkiye'de birinci sıraya yükselmek." diye konuştu.
Saklav, üretilen yoncaların daha tarladayken satıldığını ve yurt dışından çok yoğun talebin geldiğini ifade etti.
Yoncanın süt hayvancılığı işletmeleri tarafından yüksek protein değeri nedeniyle tercih edildiğini vurgulayan Saklav, şunları kaydetti:
"Önceliğimiz kendi pazarımız. Ardından ihracata yöneliyoruz. Daha çok Orta Doğu ülkelerine, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelere gönderiyoruz. İspanya ve pandemi sürecinden önce Çin'e de yonca gönderdik. Bu yıl da ilk hasadımızın ardından ihracatımız başladı. Tarımsal üretimimiz, Kovid-19 tedbirleri altında aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 50 ton kadar Katar'a yonca gönderdik. İnşallah devam edecek. Geçen yıl 80 bin ton olan ihracat rakamımızı bu yıl 100 bin tona çıkartmayı hedefliyoruz. Aksaraylı çiftçilerimiz üretiyor, Türkiye'miz kazanıyor."
"Bu yıl yoncalarımız çok kaliteli"
Üretici Aydemir Ölmez ise yoncanın bölge çiftçisinin bir numaralı geçim kaynağı olduğunu aktardı.
Bu yıl dekara ortalama 500 kilogram ürün aldıklarını belirten Ölmez, "Yağmurlarımız Allah'a şükür tam sezona denk geldi. Bu yıl yoncalarımız çok kaliteli. İnşallah diğer hasatlarımızda da bu durum devam eder. Elimizden geldiği kadar kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Aksaray’dan 11 ülkeye yonca ihracatı

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanhanı, Orta Doğu, Türkiye, Aksaray, Güncel, Haber

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