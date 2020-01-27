Haberler » Güncel » Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım - Haber

Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çağrısı üzerine deprem bölgesi için toplanan yardımlar, 3 TIR'a yüklenip Elazığ'ı gönderildi.

27.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:54Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çağrısı üzerine deprem bölgesi için toplanan yardımlar, 3 TIR'a yüklenip 'ı gönderildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'Haydi Aksaray Elazığ'ımız Üşümesin' diyerek halka yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine duyarlı vatandaşlar, imkanları doğrultusunda  battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve çeşitli gıda malzemelerini belediyeye getirdi. Yardım malzemeleri de 3 TIR'a yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şunları söyledi:

"Elazığ'da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine biz de Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ'a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık."



Aksaray, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31  Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi
12:36  Yozgat kenevir üretim ve işleme üssü olacak
12:36  Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı
12:36  Alemdar Destanı'nın 99. yıl dönümü
12:36  Bakan Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,...
27.01.2020 12:45:23