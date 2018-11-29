Aksaray Devrilen Kamyonun Kupası, 30 Metre Uçtu

Aksaray
'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taş yüklü kamyon devrildi. Kamyonun kupa bölümü ise yaklaşık 30 metre uçup, boş su kanalına düştü. Kazada sürücü Uğur Mutlu (37) yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ihlara
yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Uğur Mutlu yönetimindeki 68 HY 344 plakalı kamyon sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyonun kupa bölümü ise yaklaşık 30 metre uçup, boş su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans çağırdı. Kazada yaralanan Mutlu, sağlık görevlileri ve diğer sürücüler tarafından araç içinden çıkartılıp, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:06