AKSARAY Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldıAKSARAY'da içindeki bakırı çıkarmak için sobada yaktığı kabloların oluşturduğu dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20) ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

10.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:22
Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AKSARAY'da içindeki bakırı çıkarmak için sobada yaktığı kabloların oluşturduğu dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20) ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14. 00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Hurda satarak geçimlerini sağlayan Rintirk Raşet, sokaktan topladıkları kabloların bakırını sobanın içinde ve üzerinde yakarak çıkarmak istedi. Kabloların tutuşması sonucu evi duman kapladı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Rintirk Raşet ile çocukları Elif (1), Ahmet (2) ile yeğeni Fatma'yı (4) dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Rintirk Raşet, çocukları ve yeğeni ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Bina sakinlerinden Feraş Çağlayan, 'Suriyeli aile hurdacılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Kadın eşinin getirdiği kabloları banyoda yakınca dumandan kendi ile beraber 2 çocuğu ve 1 yeğeni etkilendi." dedi. AKSARAY Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Aksaray, Suriye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Haberler››Güncel››AKSARAY Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:19: 1 Temmuz'da başlıyor... Düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak - Haber 16:19: Son dakika haber | Belediyeden üniversite adaylarına online destek - Haber 16:19: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Haber 16:17: AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu - Haber 16:17: Gönüllü mülteciler, ürettikleri sabunları mültecilere dağıttı - Haber 15:59: Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti - Magazin 15:23: İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir - Haber 15:20: Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi - Haber 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu - Magazin 13:30: Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu - Haberler