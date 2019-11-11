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Aksaray Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "Uyandırma" uygulaması

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Uyandırma Faaliyeti" uygulaması başlatıldı.

11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:28Aksaray Emniyet Müdürlüğünden sürücülere
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Uyandırma Faaliyeti" uygulaması başlatıldı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama kapsamında 03.00 ile 05.00 arasında kentin , Konya, Adana ve Nevşehir güzergahlarındaki şehirler arası kara yollarında yolculuk yapan sürücüleri durduruyor.
Araçlarından indirilen sürücülerin temiz hava almaları, kan dolaşımlarının normale dönmesi sağlanıyor.
Sürücülerin, uykusuz ve yorgun araç sürmelerinin önüne geçilmesi amaçlanan uygulamada, kontroller sırasında uykusuz ve yorgun oldukları gözlemlenen sürücüler en yakın servis veya dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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