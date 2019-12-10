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Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:38Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın
Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı'nın Aksaray Bürosu'nu ziyaret eden Kolcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kolcu, haber, yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Kolcu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Kolcu, birbirinden güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, Murat Kolcu, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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