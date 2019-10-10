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Aksaray Emniyeti Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı

Aksaray Emniyeti Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdıAKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın doğusuna dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

10.10.2019 22:48
Aksaray Emniyeti Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı
AKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın doğusuna dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kentte güvenlik önlemlerini artırdı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte kentte güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kentte görevli tüm polis memurları, amirleri ve müdürleri 2 gündür telsiz anonsu ile şüpheli ve olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılıyor. Polislerin meydana gelebilecek olaylara karşı hassasiyetle takip etmeleri gerektiği de telsiz anonslarıyla hatırlatılıyor. Kent merkezi, ilçeler, karayolları olmak üzere birçok noktada polis ekipleri uygulama ve denetimler yaparak güvenlik tedbirlerini artırdı.
Aksaray Emniyeti Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı

Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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