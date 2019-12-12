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Aksaray Emniyetinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okullar bölgesinde, servis araçları üzerinde ve trafikte denetimler yapıyor.

12.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:43Aksaray Emniyetinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama
'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okullar bölgesinde, servis araçları üzerinde ve trafikte denetimler yapıyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması" kapsamında, okul çevreleri, servis araçları, genel asayiş ve trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan 106 okul ve çevresi kontrol edilirken, okulların çevresinde bulunan 35 park ve bahçe, 60 umuma açık işyeri ve 18 internet kafe denetlendi. 1 internet kafeye filtresizlikten (yasaklı sitelere girişi engellememek) işlem yapılırken, 793 şahsın GBT-UYAP sorguları yapıldı. Sorgulamada 7 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 153 okul servis araç ve sürücüsü denetlenerek 6 okul servis aracına idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 60 araç sürücüsü denetlenerek 4 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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