Aksaray Evi Yanan Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

Evi yanan kadın, hayatının şokunu yaşadıAKSARAY'da bir evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evi kullanılmaz hale gelen ve dumandan etkilendiği hastaneye kaldırılan Meryem Karaca (20), olayın şokunu uzun süre atlatamadı.Yangın, saat 0600 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem Karaca, evini biranda dumanın kaplaması sonucu bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuları da bir taraftan alevleri söndürmeye çalıştı, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde kullanılmaz hale geldi. Yangının şokunu bir süre üzerinden atlatamayan ve dumandan etkilenen Karaca, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yardıma koşan komşusu Yasin Pala, Kadın dışarı çıkıp bağırdı 'İmdat itfaiyeyi arayın' diye. Birden dumanlar yükseldi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben yangın çıkan binanın 2 kat üstünde oturuyorum. Apartmanın kapısını açtım, yoğun duman vardı. Kadın yoğun dumandan dolayı şok geçirdi. Tüm eşyalarıyla paraları yanmış durumda. Hiçbir eşyası kalmamış. dedi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.