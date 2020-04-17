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AKSARAY Evinden çıkamayan zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi

Evinden çıkamayan zihinsel engelli gence doğum günü sürpriziAKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan zihinsel engelli Hami Yarayışlı'ya (15) doğum günü sürprizi yaptı.

17.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Evinden çıkamayan zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi
AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan zihinsel engelli Hami Yarayışlı'ya (15) doğum günü sürprizi yaptı. Büyük Bölcek Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Hami Yarayışlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e, sosyal medya hesabından video gönderim, yaklaşan doğum günü için hediye istedi. Dinçer de, Yarayışılı'nın talebini geri çevirmedi. Belediye ekipleriyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Yarayışlı'ya doğum günü pastası ve hediye gönderdi. Belediye Başkanı Dinçer, cep telefonu kamerasıyla görüştüğü Yarayışlı'nın doğum gününü kutladı.
Sosyal medyadan kendisine ulaşan videoyu görünce çok duygulandığını anlatan Dinçer, "Kardeşimizi, Allah nice senelere ulaştırsın inşallah. Engelli kardeşlerimize yönelik birçok proje başlattık. İnşallah en kısa zamanda engelli yaşam merkezini Aksaray'a kavuşturacağız. Diğer zamanlarda da görüşmek üzere. Her zaman tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.? dedi.
Anne Münire Yarayışlı ise Başkan Dinçer'e teşekkür ederek, "Koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamıyoruz. Başkanımız böyle bir sürpriz yaptığı için çok sevindik. Allah tüm yöneticilerimize güç kuvvet versin." diye konuştu. AKSARAY Evinden çıkamayan zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aksaray, Güncel
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