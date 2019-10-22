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Aksaray evleri yıkılan 7 yaşındaki yusuf, 'içeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Evleri yıkılan 7 yaşındaki Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladıAksaray'da Topakkaya Belde Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmaların yıkım çalışması sırasında evleri yıkılan Yusuf Bildirici (7), 'İçeride ayakkabım kaldı diyerek ağladı.

22.10.2019 13:48
Evleri yıkılan 7 yaşındaki Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladı
Aksaray'da Topakkaya Belde Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmaların yıkım çalışması sırasında evleri yıkılan Yusuf Bildirici (7), 'İçeride ayakkabım kaldı diyerek ağladı. Jandarma, minik Yusuf'u, yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek sakinleştirdi.
Topakkaya Belde Belediyesi, hazine arazisine yapılan aralarında evlerinde bulunduğu 20 yapının yıkılması için verilen tahliye süresinin dolmasının ardından bugün jandarma eşliğinde çalışma başlattı. Yıkım çalışması sürdüğü sırada evleri yıkılan Yusuf Bildirici, 'İçeride ayakkabım kaldı diyerek ağlamaya başladı. Bunu fark eden jandarma da, minik Yusuf'u, yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek sakinleştirdi. Kaçak yapılarda iş makinası yardımıyla yıkıldı.
Aksaray evleri yıkılan 7 yaşındaki yusuf, 'içeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Topakkaya, Jandarma, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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